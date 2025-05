Il cantiere di una scuola preso di mira dai ladri | due denunce ad Adrano

...alcuni cittadini attenti, che hanno segnalato la presenza sospetta. Questo episodio mette in luce un tema cruciale: la sicurezza nei cantieri, soprattutto in un momento in cui il rinnovamento degli edifici scolastici è al centro dell'attenzione pubblica. La salvaguardia delle risorse destinate all'istruzione è fondamentale per garantire un futuro migliore ai nostri giovani. I ladri non si fermano nemmeno di fronte al progresso!

Si è intrufolato nel cantiere allestito per la ristrutturazione dell'istituto comprensivo "Guzzardi" di via 1° Maggio, ad Adrano, camuffando il viso con un berretto da baseball ed una bandana per non farsi riconoscere e fare razzia di materiali. Ma non aveva fatto i conti con il senso civico di.

