Il campo largo si smonta sulla politica estera

Il centrosinistra trionfa a Genova, ma la situazione a Gaza rivela una fragilità nella sua politica estera. Questo contrasto mette in luce come la coesione del "campo largo" stia scricchiolando, specialmente su temi cruciali come il Medio Oriente e l'Ucraina. La mancanza di unità potrebbe costare caro, non solo alle urne, ma anche nella credibilità internazionale. È tempo di riflessioni profonde per un'alleanza che ambisce a essere forte e coesa.

Il centrosinistra vince a Genova e perde a Gaza. Come volevasi dimostrare, è la politica estera a rendere ancora non credibile, anzi inesistente, il cosiddetto campo largo, che d'altronde in Parlamento sul Medio Oriente, come sull'Ucraina, non ha mai votato compattamente. E dunque sulla manifestazione del 7 giugno indetta dal super-partito della sinistra Pd-M5s-Avs emergono puntuali i distinguo: dov'è la condanna esplicita dell'antisemitismo in ogni sua forma? Dov'è la ripulsa di Hamas come prima responsabile della catastrofe perpetrata dal governo di Benjamin Netanyahu? Non sono domande da poco.

Più che largo un campo minato con un Pd diviso su tutto l’alternativa a Meloni non è credibile

L'attuale scenario politico italiano si presenta come un campo minato, con un Partito Democratico lacerato da divisioni.

