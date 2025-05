‘Il calcio che unisce’ tutto pronto per la partita benefica di Montesarchio

Montesarchio si prepara a vivere un evento unico: la seconda edizione di “Il calcio che unisce”. Questo sabato, lo stadio “Allegretto” sarà il palcoscenico di una giornata dedicata non solo allo sport, ma anche alla musica e alla solidarietà. In un momento in cui la comunità cerca di ricostruire legami, il calcio diventa il linguaggio comune per unire le persone. Non perdere l’occasione di fare la differenza!

Tempo di lettura: 2 minuti La città di Montesarchio è pronta ad accogliere la seconda edizione della manifestazione “Il calcio che unisce”, in programma domani, sabato 31 maggio 2025, alle ore 10:00, presso lo stadio “Allegretto” del comune caudino. Sarà una mattinata all’insegna di sport, musica e solidarietà, durante la quale si affronteranno, in un incontro amichevole, le vecchie glorie del Montesarchio 2011-2016 e la Nazionale Italiana Attori, con un obiettivo nobile: l’intero ricavato sarà devoluto alle associazioni del territorio. Tra i protagonisti in campo vedremo Seydou Sarr, vincitore del premio Mastroianni e interprete del film candidato agli Oscar Io Capitano; Samuele Carrino, noto per il ruolo ne Il ragazzo dai pantaloni rosa, pellicola che affronta il tema del bullismo tra i giovani; e Luca Varone, volto amato dal pubblico per il personaggio di “Angelo” nella serie Mare Fuori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Il calcio che unisce’, tutto pronto per la partita benefica di Montesarchio

