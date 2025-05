Il blitz dei carabinieri alle Poste Sportello bancomat modificato Sventato il furto di banconote

Il recente blitz dei carabinieri ha sventato un ingegnoso tentativo di furto alle Poste, dove un finto sportello bancomat cercava di trattenere le banconote. Questo episodio mette in luce una crescente preoccupazione per la sicurezza nel settore finanziario, in un'epoca in cui l'innovazione tecnologica è all’ordine del giorno. Un'interrogativo sorge: quanto siamo al sicuro dai furti digitali e fisici? Rimanere vigili è fondamentale!

Uno sportellino in metallo, identico a quello originale. Era stato messo davanti all’erogatore delle banconote del punto bancomat delle Poste, quello esterno al servizio della clientela, in via Maratta, nel quartiere Adriatico. Lo scopo era bloccare le banconote che l’utente si recava a prelevare, trattenerle all’interno del finto sportellino, per poi farle incassare a chi lo aveva messo, per imbrogliare gli ignari cittadini che avevano bisogno di fare un prelievo a ufficio postale chiuso. Il trucchetto è stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Ancona, mercoledì pomeriggio. Una pattuglia del Radiomobile ha raggiunto via Maratta, dopo la segnalazione di un giovane utente che, mentre cercava di prelevare con la propria tessera bancomat delle banconote al postamat, si era accorto della presenza, all’altezza della bocchetta di erogazione delle banconote, di un dispositivo artigianale applicato sul frontale dello sportello Atm che riproduceva fedelmente la paratia in ferro della fessura dalla quale fuoriesce il contante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il blitz dei carabinieri alle Poste. Sportello bancomat modificato. Sventato il furto di banconote

Fatto esplodere il bancomat delle Poste di via Di Sotto: è il secondo assalto in un mese

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio, un secondo assalto in un mese ai danni del bancomat delle Poste di via di Sotto: due esplosioni hanno causato danni e preoccupazione.

Cerca Video su questo argomento: Blitz Carabinieri Poste Sportello Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Borore, conto bloccato alle Poste: 68enne tira fuori la pistola e minaccia il dipendente allo sportello; Esplosivo nel bancomat di Poste Italiane a Pieve Fissiraga: la deflagrazione nella notte devasta la struttura; Casanova Lonati, colpo esplosivo al Postamat: tutto in 3 minuti. Ladri in fuga col bottino da 10mila euro; Ancona: sportello Postamat modificato tramite “cash trapping”, sventato il furto di banconote. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Blitz di no green pass alle Poste: attività bloccata, il direttore chiama i carabinieri

Lo riporta ilgazzettino.it: ADRIA - Blitz dei manifestanti contro ... e bloccava il normale lavoro agli sportelli, il direttore si è visto costretto a chiamare i Carabinieri. La situazione si è normalizzata solo dopo ...

Poste, rinnovata l’intesa con l'Arma dei carabinieri: più vigilanza nei cantieri e nei centri logistici

Da corriere.it: Stretta cooperazione nel controllo dei cantieri edili nelle sedi di Poste, con riferimento al rispetto della normativa in materia di collocamento di manodopera, previdenza e sicurezza dei luoghi di la ...

Blitz antimafia tra Bologna e Modena: sequestri per 2 milioni, sospeso un operatore di sportello delle Poste

Segnala ilrestodelcarlino.it: Per quattro di loro sono scattati gli arresti domiciliari, per 5 l’obbligo di dimora, il dipendente di Poste Italiane è stato sospeso dal servizio. Quest'ultimo, ha spiegato il capo del centro ...