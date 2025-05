Il bilancio della Camera di Commercio | Due milioni di avanzo per le imprese

Il bilancio della Camera di Commercio della Romagna segna un importante traguardo: un avanzo di oltre due milioni di euro che rappresenta una vera boccata d'ossigeno per le imprese locali. In un periodo in cui la resilienza economica è cruciale, questi fondi potrebbero incentivare investimenti e innovazione. Un patrimonio netto di quasi 64 milioni di euro, senza debiti, testimonia una gestione oculata. Questo è il momento ideale per le aziende romagnole per crescere e prosperare!

Il consiglio della Camera di Commercio della Romagna ha approvato all'unanimitĂ il bilancio di esercizio 2024 in equilibrio, con un avanzo di oltre due milioni di euro. La Camera, ha un patrimonio netto di quasi 64 milioni di euro, non ha debiti e il consuntivo 2024 si chiude con un avanzo di circa 2,3 milioni di euro. Il risultato deriva anche da un generalizzato miglioramento delle percentuali di incasso di tutti i crediti, compresi quelli affidati all'Agenzia delle entrate–riscossione riferiti alle annualitĂ pregresse. "Il bilancio di esercizio 2024 riflette la soliditĂ e la credibilitĂ della Camera di commercio della Romagna, e conferma il nostro forte impegno a sostegno delle imprese e del territorio - dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna -.

Sei milioni per il sostegno alle imprese: arriva l'ok unanime al bilancio della Camera di Commercio

Sei milioni di euro per il sostegno alle imprese: è questo il risultato dell'approvazione unanime del bilancio 2024 da parte della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara.

Il bilancio della Camera di Commercio: "Due milioni di avanzo per le imprese"

