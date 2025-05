Il biglietto da 10 euro vince 2 milioni al Bar Cico?s di Borghetto | Monte San Vito baciata dalla fortuna Speriamo sia del posto

Monte San Vito si tinge di festa grazie al biglietto da 10 euro che ha fruttato ben 2 milioni al Bar Cicos! Un piccolo centro che, in un colpo solo, si fa grande. Questo evento non è solo una vincita, ma segna un momento di rinascita per le comunità locali, ricordando a tutti che la fortuna può bussare alla porta in qualsiasi momento. Chi sa, magari è l’inizio di un nuovo trend di vincite nei bar italiani!

MONTE SAN VITO - Cinquanta anni di caff√®, brioche e chiacchiere. E ora, anche due milioni di euro. Il Bar Cico?s di Borghetto? quasi quattromila abitanti? festeggia con la. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it ¬© Corriereadriatico.it - Il biglietto da 10 euro vince 2 milioni al Bar Cico?s di Borghetto: Monte San Vito baciata dalla fortuna. ¬ęSperiamo sia del posto¬Ľ

Con 10 euro vince 2 milioni, colpaccio a Monte San Vito con il Gratta e Vinci ‚ÄúSuper Numerissimi‚ÄĚ. Il titolare del Bar Cico's: «Sappiamo che è andato in banca»

Lo riporta msn.com: MONTE SAN VITO - Ancora una vincita milionaria al Gratta e Vinci nelle Marche, dove un fortunato giocatore ha centrato il premio massimo da 2 milioni di euro con un biglietto della serie ...

Maxi vincita al Gratta e Vinci: 2 milioni con un biglietto da 10 euro

youtvrs.it scrive: La straordinaria vincita al Cico's Bar di Monte San Vito Monte San Vito baciato dalla fortuna. Un fortunato giocatore si è aggiudicato 2 milioni di euro al Gratta e Vinci. La vincita è avvenuta al Cic ...