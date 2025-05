Il bambino palestinese curato a Roma incontra Tajani | Grazie Italia

Un piccolo grande gesto di umanità: il bambino palestinese curato a Roma ha incontrato il ministro Tajani, portando un messaggio di speranza e gratitudine. La sua storia si inserisce in un contesto globale dove la solidarietà è più che mai necessaria. È un richiamo a riflettere sull'importanza di tendere la mano a chi soffre. La sua frase "Grazie Italia" risuona come un eco di speranza per un futuro migliore.

"Grazie Italia". È questa la frase che un bambino palestinese di otto anni, arrivato in Italia con un volo umanitario, ripete con insistenza a chiunque incontri nei corridoi dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato dal 15 maggio scorso. Tra le persone che hanno ricevuto il suo saluto, c'è stato anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, in visita al nosocomio bergamasco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il bambino palestinese curato a Roma incontra Tajani: "Grazie Italia"

Bambino palestinese di 8 anni ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo

Un bambino palestinese di 8 anni è stato ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, giunto nella città lombarda il 15 maggio grazie a una missione di trasporto sanitario urgente.

