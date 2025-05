il baby pusher che aveva in casa una spaventosa quantità di ecstasy

scoperta che ha dell'incredibile: oltre 600 pastiglie di ecstasy pronte a invadere il mercato della Val Venosta. Questo episodio svela un fenomeno allarmante, legato all'aumento del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. I carabinieri, attenti e vigili, hanno fermato una spirale pericolosa, ma la domanda rimane: cosa spinge così tanti ragazzi verso questo mondo? È tempo di riflettere su educazione e prevenzione.

