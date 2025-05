Il 2 giugno torna la Gallorinata | undicesima edizione del raduno dei Gallorini

Il 2 giugno, il cuore di Galloro batte più forte: torna la “Gallorinata”, un evento che celebra la storia e le tradizioni di una comunità affiatata. Quest'undicesima edizione non è solo un raduno, ma un viaggio tra memorie e legami indissolubili. In un’epoca in cui le radici culturali tornano a essere fondamentali, unisciti a noi per riscoprire insieme l'essenza di ciò che ci unisce. Non mancare!

I Gallorini di tutto il mondo si preparano a tornare alle origini. Il prossimo 2 giugno si terrà l’undicesima edizione della “Gallorinata”, l’incontro che da trent’anni riunisce discendenti, amici e appassionati di storia locale nel suggestivo scenario di Galloro, antico fortilizio situato sopra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il 2 giugno torna la “Gallorinata”: undicesima edizione del raduno dei Gallorini

Pitti Uomo 2025 a Firenze: tutte le novità dell’edizione 108 dal 17 al 20 giugno

Dal 17 al 20 giugno 2025, Firenze diventa la capitale della moda maschile con Pitti Uomo 108. Oltre 730 brand, di cui il 43% internazionali, presenteranno le collezioni primavera/estate 2026.

Cerca Video su questo argomento: 2 Giugno Torna Gallorinata Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il 2 giugno torna la “Gallorinata”: undicesima edizione del raduno dei Gallorini

arezzonotizie.it scrive: L’incontro da trent’anni riunisce discendenti, amici e appassionati di storia locale nel suggestivo scenario di Galloro, antico fortilizio situato sopra Palazzo del Pero ...