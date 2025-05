Il 2 giugno a Roma si festeggia la bicicletta

Il 2 giugno, Roma si trasforma in un palcoscenico per gli amanti della bicicletta! In un'epoca in cui la sostenibilità è più importante che mai, riscoprire il piacere di pedalare significa abbracciare una vita più green e attiva. Non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di libertà e avventura. Unitevi alla festa: aria fresca, amici, e un pizzico di sana competizione vi aspettano!

La bicicletta è esplorazione, libertà e festa da sempre. Da quando hanno iniziato a farsi pedalare sulle strade. È celebrazione quotidiana del non dover dipendere da altro se non dalle proprie gambe ed energie. Non serve benzina o energia elettrica, bastano pane e acque, anche se è meglio birra e salsicce, ma a volte è meglio stare leggeri. E ha anticipato tutti gli altri mezzi di trasporto privati, perché il treno l'ha fregata. E ancora adesso continua a far muovere donne, uomini, anziani e bambini più o meno allo stesso modo di sempre. E nonostante ci sia gente che la consideri un intralcio. Un risentimento dettato spesso dall'invidia nel vedere gente muoversi anche nell'immobilismo del traffico.

Il 3 giugno è la Giornata mondiale della bicicletta, un’occasione per inventarsi un viaggio diverso dal solito

Il 3 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta, un'occasione perfetta per scoprire nuovi modi di muoversi sostenibilmente.

