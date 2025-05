Il 16 giugno cambiano le regole su Instagram e Facebook | cosa vuole fare Meta con i nostri dati

Il 16 giugno segnerà una svolta per Instagram e Facebook: Meta rivede le regole sulla privacy per sfruttare i tuoi dati nella formazione della sua intelligenza artificiale. Ma cosa significa davvero per noi? Condividere post, foto e video potrebbe contribuire a creare un'intelligenza artificiale sempre più potente. È il momento di riflettere su quanto siamo disposti a condividere in cambio di servizi personalizzati. Preparati a un nuovo modo di vivere il social!

Meta in realtà ha appena aggiornato la sua informativa per allenare la sua intelligenza artificiale, Meta IA, con i dati degli utenti. Quindi post, foto, video pubblicati sui suoi social. Ora ha annunciato un nuovo aggiornamento per la sua informativa sulla privacy previsto per il prossimo 16 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il 16 giugno cambiano le regole su Instagram e Facebook: cosa vuole fare Meta con i nostri dati

Giorgianni: “Ecco cosa accadrà se Meta consegna i nostri dati alla Ai, i nostri figli tra i soggetti più a rischio”

L'annuncio di Meta riguardo all'uso dei dati degli utenti per addestrare la propria Intelligenza Artificiale solleva preoccupazioni, specialmente per la protezione dei più giovani.

