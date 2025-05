Il 16% dei giovani non conosce il proprio medico base l’823% non ha mai utilizzato il fascicolo sanitario elettronico L’indagine Gimbe sull’alfabetizzazione sanitaria tra i giovani studenti

Un sorprendente 16% dei giovani non sa chi sia il proprio medico di base e un incredibile 823 non ha mai utilizzato il fascicolo sanitario elettronico. L'ultima indagine della Fondazione Gimbe rivela un gap allarmante nell'alfabetizzazione sanitaria tra gli studenti italiani. In un'epoca in cui la salute deve essere una priorità, questo segnale ci invita a riflettere su come migliorare l'accesso e la consapevolezza dei servizi sanitari per le nuove generazioni.

Il rapporto tra le giovani generazioni e il Sistema Sanitario Nazionale sembra segnato da incomprensioni e mancanza di consapevolezza. È quanto emerge da una recente indagine condotta dalla Fondazione Gimbe e che ha coinvolto oltre cinquemila studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori italiane. La ricerca fa parte di un progetto educativo iniziato nel 2023 intitolato La Salute tiene banco, che ha l'obiettivo di promuovere l'educazione sanitaria a scuola. Secondo il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, la difesa del diritto costituzionale alla tutela della salute deve iniziare già nell’età scolastica e coinvolgere direttamente le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

