IKONO Roma festeggia due anni di arte immersiva nel centro storico della Capitale

IKONO Roma festeggia due anni di arte immersiva, un progetto che trasforma il centro storico della capitale in un'esperienza multisensoriale. In un'epoca in cui l'arte si evolve e si fonde con la tecnologia, questo traguardo segna una tappa importante per la rinascita culturale delle città . Scoprire come le antiche mura dialogano con opere contemporanee è un invito a vivere la storia in modo innovativo e coinvolgente. Non perdere l'occasione di immergerti in questa magia!

Tra le antiche mura della Città Eterna, dove ogni pietra racconta millenni di storia, si è ritagliato uno spazio l’ arte immersiva contemporanea. IKONO Roma celebra il suo secondo anniversario proprio mentre il brand spagnolo raggiunge il traguardo dei cinque anni di attività in Europa, trasformando spazi urbani in vere e proprie esperienze sensoriali. L’arte che si tocca nel centro storico. A pochi passi dal Pantheon, IKONO è la nuova esperienza immersiva nel cuore di Roma, dove visitatori da tutto il mondo scoprono un modo diverso di vivere l’arte. Non più contemplazione silenziosa di opere appese alle pareti, ma interazione diretta con installazioni che coinvolgono tutti i sensi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - IKONO Roma festeggia due anni di arte immersiva nel centro storico della Capitale

Cerca Video su questo argomento: Ikono Roma Festeggia Due Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

IKONO Roma festeggia 2 anni e 5 anni in Europa tra gioco e creatività . 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ikono roma compie due anni, tra arte sensoriale e connessioni nella città eterna

Secondo gaeta.it: Ikono Roma, parte della rete europea Ikono, offre un’esperienza immersiva e interattiva che unisce arte, gioco e tecnologia, attirando visitatori internazionali e giovani in cerca di emozioni autentic ...

Pasqua tra le arti sensoriali: Ikono Roma invita ad una caccia al tesoro immersiva

Da msn.com: È primavera e la Capitale si anima di colori, emozioni e nuove esperienze, come quella proposta da Ikono Roma, lo spazio immersivo a due passi dal Pantheon che - in occasione della Pasqua ...

Un'esperienza fuori dal comune: quando gioco e immaginazione interattiva si incontrano

Come scrive romatoday.it: Fondato nel 2020 e presente in altre sei grandi città europee quali Budapest, Barcellona, Madrid, Vienna, Copenaghen e Berlino, IKONO approda a Roma nel 2023, distinguendosi per la filosofia ...