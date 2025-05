Igor Volley doppia novità per lo staff tecnico azzurro

La Igor Volley si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con un cambio di marcia nel proprio staff tecnico! L'arrivo di Dario Simoni e Alessio Biondi promette freschezza e innovazione, due ingredienti fondamentali in un periodo di grande competitività nel volley italiano. Sarà interessante osservare come queste nuove figure influenzeranno la squadra e contribuiranno a raggiungere traguardi ambiziosi! Non perdere i prossimi sviluppi!

Doppia novità per lo staff tecnico della Igor Volley, che nella nuova stagione vedrà due nuove figure agli ordini del tecnico Lorenzo Bernardi: si tratta di Dario Simoni, nuovo vice del tecnico trentino, e Alessio Biondi, assistente allenatore. Dario Simoni arriva per la prima volta nel mondo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Igor Volley, doppia novità per lo staff tecnico azzurro

Cerca Video su questo argomento: Igor Volley Doppia Novità Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Igor Volley, doppia novità per lo staff tecnico azzurro; Igor Volley, doppia novità per lo staff tecnico azzurro: arrivano Simoni e Biondi. 🔗Su questo argomento da altre fonti