ieri oggi e domani a gesualdo una giornata di sport

In un mondo sempre più digitale, riscoprire i giochi tradizionali è un modo per riunire le generazioni e rafforzare legami sociali. Ieri, a Gesualdo, il Forum dei Giovani ha trasformato un pomeriggio in una festa di sport e divertimento, celebrando la "Giornata mondiale del diritto al gioco". Un'opportunità imperdibile per adulti e bambini di tornare a giocare insieme, riscoprendo il valore dell’interazione diretta e della convivialità!

Il Forum dei Giovani di Gesualdo, con il patrocinio del Comune di Gesualdo, organizza un pomeriggio speciale alla riscoperta dei giochi tradizionali. L'evento, dedicato a tutte le età, è promosso dall'Unicef nell'ambito della "Giornata mondiale del diritto al gioco 2025".

