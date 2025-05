Iccrea Banca Teresa Fiordelisi e Francesco Carri nominati Vicepresidenti; obiettivo rafforzare governance e compliance

Iccrea Banca segna un passo deciso verso l'eccellenza nella governance con le nomine di Teresa Fiordelisi e Francesco Carri come vicepresidenti. In un contesto di crescente attenzione alla compliance e alla sicurezza dei dati, questi leader porteranno competenze chiave in ambiti cruciali come l'antiriciclaggio. È un momento cruciale per il settore bancario, dove la trasparenza è più che mai al centro delle strategie aziendali. La sfida è lanciata!

Iccrea Banca rafforza la governance con Teresa Fiordelisi Vicepresidente Vicario e Francesco Carri Vicepresidente, nuovi membri nel Comitato Esecutivo e ruoli chiave su antiriciclaggio e data governance, per guidare innovazione, efficienza e conformità normativa nel Gruppo Iccrea Banca, capog.

