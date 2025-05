Ibrahimovic sulla stagione del Milan | Non era quello che sognavamo ma ci rialzeremo!

Zlatan Ibrahimovic, l'icona del calcio, non ha dubbi: nonostante la stagione del Milan sia stata al di sotto delle aspettative, il riscatto è alle porte. La resilienza è nel DNA rossonero e, in un momento in cui il calcio italiano cerca di rilanciarsi, le parole di Ibrahimovic risuonano come un mantra. Il futuro promette scintille: il risveglio del Diavolo è solo questione di tempo. Rimanete sintonizzati!

L'attuale Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovi?, ha voluto commentare la deludente stagione appena conclusa dal Milan.

Albertini: "La Coppa Italia non salva la stagione del Milan, non è accettabile. Se hai smesso di lottare per lo Scudetto a dicembre..."

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, esprime la sua delusione riguardo alla stagione attuale dei rossoneri.

Ibrahimovic: "Quanto fatto non è abbastanza. Torneremo più forti, il futuro ci dirà chi vincerà la guerra. Forza Milan"

Riporta msn.com: Dopo un lungo periodo di silenzio, il Senior Advisor del fondo RedBird Capitals per il Milan, Zlatan Ibrahimovic, è tornato a parlare e ad esporsi mediaticamente.

Allegri al Milan: ritrova Ibrahimovic, col quale "quasi venne alle mani"

Secondo msn.com: `Avevamo perso 3 a 0 con l`Arsenal, e Allegri era tutto contento. è vero che avevamo passato il turno, ma non c`era nulla da ridere, e gliel`ho fatto notare. Mi.

Milan, Allegri ritrova Ibrahimovic: questi i numeri insieme

Riporta msn.com: Massimiliano Allegri è diventato il nuovo allenatore del Milan. Proprio qui ritrova Zlatan Ibrahimovic, suo vecchio giocatore ...