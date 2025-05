Ibrahimovic | "Quanto fatto non è abbastanza Torneremo più forti il futuro ci dirà chi vincerà la guerra Forza Milan"

Zlatan Ibrahimovic rompe il silenzio e lancia un messaggio carico di determinazione: "Quanto fatto non è abbastanza, torneremo più forti". In un momento in cui il Milan cerca di risalire la china nel calcio italiano, le parole del campione svedese risuonano come un invito all'unità e alla resilienza. La vera sfida sarà dimostrare che il futuro può riservare sorprese. Forza Milan! La guerra è solo all’inizio!

Dopo un lungo periodo di silenzio, il Senior Advisor del fondo RedBird Capitals per il Milan, Zlatan Ibrahimovic, è tornato a parlare e ad esporsi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Boban: “Ibrahimovic, se hai forza, dignità e coraggio te ne vai subito”

Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, ha commentato in modo incisivo l'operato di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, durante un'intervista su 'Milan Hello' su YouTube.

Cerca Video su questo argomento: Ibrahimovic Ampquotquanto Fatto Abbastanza Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ibrahimovic: "Quanto fatto non è abbastanza. Torneremo più forti, il futuro ci dirà chi vincerà la guerra. Forza Milan"

Scrive msn.com: Dopo un lungo periodo di silenzio, il Senior Advisor del fondo RedBird Capitals per il Milan, Zlatan Ibrahimovic, è tornato a parlare e ad esporsi mediaticamente.

Ibrahimovic faccia a faccia con l’arbitro durante Empoli-Milan: “Inaccettabile”. Cosa è successo

Segnala fanpage.it: Zlatan Ibrahimovic tuona in conferenza stampa dopo quanto accaduto in Empoli-Milan. Il dirigente rossonero racconta il faccia a faccia avuto con l’arbitro all’intervallo: “È inaccettabile”.

Ibrahimovic: "Chiedo scusa a stampa e tifosi per l'errore che ho fatto"

Lo riporta msn.com: Zlatan Ibrahimovic, a margine della presentazione di Conceicao, come nuovo tecnico del Milan, ha parlato anche dell'ex allenatore rossonero: "Voglio ringraziare Fonseca per quello che ha fatto e ...