IA e Responsabilità Sanitaria Avv Mazzucchiello | Garantire che aziende produttrici di software rispettino i valori fondamentali della persona

In un'epoca in cui l'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il settore sanitario, l'Avv. Giuseppe Mazzucchiello ha messo in guardia: è fondamentale che le aziende tecnologiche rispettino i valori umani. Durante l'evento di Udine, organizzato da Laboratorio 20/30, ha enfatizzato la necessità di una regia etica nell'innovazione. Un tema cruciale, che invita a riflettere su come tecnologia e umanità possano coesistere per garantire cure di

A margine dell'evento organizzato a Udine da Laboratorio 2030, promosso dall'On. Vasco Giannotti, sull'uso dell'Intelligenza Artificiale per trasformare il settore sanitario, l'Avv. Giuseppe Mazzucchiello, Presidente dell'Associazione Valore Uomo, ha sottolineato l'importanza di garantire che le aziende produttrici di software rispettino i valori fondamentali della persona.

