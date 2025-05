IA a Genova focus FonARcom sul mondo del lavoro

A Genova si è acceso il dibattito sul futuro del lavoro nell'era dell'Intelligenza Artificiale. L'evento di FonARcom ha messo in luce non solo i rischi, ma anche le straordinarie opportunità che l'AI porta con sé. Con le nuove normative europee all'orizzonte, è fondamentale riflettere sulle implicazioni etiche e professionali. Un'opportunità preziosa per prepararsi a un mercato del lavoro in continua evoluzione!

GENOVA (ITALPRESS) – I rischi e le opportunità dell’AI nei contesti lavorativi, con un’attenzione particolare alle nuove normative europee e nazionali di prossima entrata in vigore e alle implicazioni etiche. Questo il tema al centro dell’evento dell’evento organizzato e promosso dal fondo interprofessionale FonARcom, nell’ambito del Festival del lavoro a Genova. Secondo un rapporto della Commissione Europea, entro il 2030, oltre il 50% delle professioni richiederà competenze digitali avanzate. È in questo scenario che la formazione per le aziende diventa una vera e propria leva strategica per accrescere la competitività e la produttività. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - IA, a Genova focus FonARcom sul mondo del lavoro

Il 68° Congresso Nazionale Federpol, svoltosi il 9 maggio all'Auditorium dell'Acquario di Genova, ha registrato un successo straordinario, attirando un'ampia partecipazione e offrendo contenuti di alto livello.

