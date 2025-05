I workshop al Museo Accorsi-Ometto | il programma

A giugno, il Museo Accorsi-Ometto diventa un laboratorio di creatività! Ogni sabato, partecipa ai workshop pratici dove arte, design e sostenibilità si fondono in un’esperienza unica. In un’epoca in cui il fai-da-te sta riscuotendo un crescente interesse, queste attività ti permetteranno di riscoprire il valore del lavoro manuale, stimolando la fantasia e la passione per il bello. Non perdere l'occasione di creare la tua opera d'arte!

