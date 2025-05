I SuperEroiAcrobatici in visita ai piccoli pazienti del Gom | una festa tra stupore e tanti sorrisi

Un giorno di festa tra i supereroi! Il 28 maggio, Batman, Spiderman e gli altri hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, trasformando le stanze in un palcoscenico di sorrisi e stupore. Questa iniziativa non è solo una questione di intrattenimento, ma rappresenta un trend crescente: il potere del gioco e della fantasia nella cura dei più giovani. Un gesto che scalda il cuore e ricorda l'importanza dell'umanità anche in ospedale.

È stata una missione speciale quella compiuta il 28 maggio scorso da Batman, Spiderman, Ironman, Hulk, Wonder Woman e molti altri supereroi, uniti per regalare "Una giornata di festa e sorrisi" a tutti i bambini ricoverati nella Uoc pediatria del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - I SuperEroiAcrobatici in visita ai piccoli pazienti del Gom: una festa tra stupore e tanti sorrisi

