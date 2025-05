I suoni delle neuroscienze all' Orto Botanico | due installazioni di Vincenzo Guarnieri per CinemAmbiente

Scopri un'esperienza unica all'Orto Botanico di Torino! Martedì 3 giugno alle 18, l'arte incontra la scienza con le installazioni sensoriali di Vincenzo Guarnieri. "Food Jam Session" e "Traspirazioni sonore" ti porteranno in un viaggio emozionante tra suoni e neuroscienze. Un evento che dimostra come la natura possa stimolare i nostri sensi, riflettendo un trend sempre più forte: l'unione tra ambiente e arte. Non perdere questa opportunità di vivere il Parco del Valentino

Martedì 3 giugno, alle ore 18, all'Orto Botanico dell'Università di Torino, al Parco del Valentino, inaugurano le installazioni sensoriali Food Jam Session e Traspirazioni sonore proposte dall'Università di Torino in collaborazione con il Festival CinemAmbiente (5-10 giugno 2025), la rassegna.

I suoni delle neuroscienze all'Orto Botanico: due installazioni di Vincenzo Guarnieri per CinemAmbiente

Segnala torinotoday.it: Nell’ambito del progetto UniVerso, nella serra di duplicazione e sotto il vecchio albicocco dell’Orto botanico, saranno installate due opere originali del ricercatore e artista Vincenzo Guarnieri che ...

