I referendum sono una vera farsa Votare è farsi usare dalla sinistra

I referendum di oggi si inseriscono in un panorama politico sempre più polarizzato, dove il voto sembra diventato un'arma di legittimazione per le forze in gioco. La critica a Landini, Schlein e Conte mette in luce come, in un periodo di grande precarietà lavorativa, le vere questioni siano messe da parte per giocare a un tavolo di strategia politica. È ora di ripensare il nostro ruolo: votare è davvero un atto di libertà o solo un modo per essere strumentalizzati?

A Landini, Schlein e Conte di contratti a termine, tutele crescenti e pure della reintegrazione dei licenziati non importa nulla. Interessa solo che in tanti si rechino ai seggi: vogliono usare il risultato per legittimarsi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I referendum sono una vera farsa. Votare è farsi usare dalla sinistra

