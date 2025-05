I reati contro gli animali saranno puniti con pene più severe | ecco cosa cambia

Il Senato ha dato il via libera a pene più severe per i reati contro gli animali, segnando un passo importante nella tutela dei diritti degli esseri viventi. Questa proposta di legge Brambilla non solo riflette una crescente sensibilità verso il benessere animale, ma rappresenta anche un cambiamento culturale: non si parla più di sentimenti, ma di diritti. Un segnale forte che potrebbe influenzare il futuro delle leggi in Italia e oltre. È tempo di riflettere su come trattiamo i nostri compagni di vita!

Il Senato ha approvato la proposta di legge Brambilla, dopo il via libera a novembre della Camera. Il testo vuole «dedicare direttamente agli animali, e non più al sentimento che l'uomo prova per gli animali, il contesto degli articoli del titolo IX-bis». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I reati contro gli animali saranno puniti con pene più severe: ecco cosa cambia

Ddl reati sugli animali, soddisfatta Biancofiore: "Si colma una lacuna giuridica e valoriale"

Il ddl sui reati contro gli animali approvato dal Senato rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la tutela degli animali e colmare una lacuna giuridica.

Cerca Video su questo argomento: Reati Contro Animali Saranno Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Violenza sugli animali, c'è la legge: chi li maltratta rischia fino a 4 anni; Legge maltrattamento animali, il Senato approva il ddl; Cosa prevede la nuova legge Brambilla contro i maltrattamenti sugli animali?; REATI CONTRO ANIMALI, NATURALE (M5S): MANCA TUTELA TOUT COURT, ANIMALI NON SONO ORPELLO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Reati contro gli animali, ora è legge: multe e carcere per chi li abbandona o maltratta

Scrive gazzetta.it: La nuova legge sui reati contro gli animali prevede pene più severe per chi li abbandona o li maltratta: oltre alle multe, è previsto anche il carcere.

Carcere fino a quattro anni per chi commette reati contro gli animali, approvata la legge

Segnala msn.com: Il ddl Animali è un cambio di prospettiva che mette finalmente l'animale come essere senziente al centro delle tutele giuridiche, come previsto dalla modifica dell’articolo 9 della Costituzione. Ma, p ...

Senato: via libera al disegno di legge salva animali. Prevista come ipotesi di reato anche la scommessa su combattimenti e corse illegali

Lo riporta agimeg.it: E' stato approvato in via definitiva al Senato il disegno di legge di modifica al codice penale in materia di reati contro gli animali.