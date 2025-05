I protagonisti le testimonianze | Al volante sempre attenti Serve grande consapevolezza

La sicurezza stradale è sempre più una priorità per i giovani, come dimostrano le testimonianze degli studenti in Sala Estense. Alessandro Lamberti del 'Bachelet' sottolinea l'importanza della consapevolezza al volante: "Quando usciamo, ci ricordiamo di essere razionali". Un punto cruciale in un'epoca in cui la distrazione alla guida è in aumento. Unisciti a questa nuova generazione che si impegna per un futuro più sicuro!

"Maggiore attenzione e consapevolezza quando si guida". Una considerazione unanime tra gli studenti in Sala Estense. Alessandro Lamberti del 'Bachelet' racconta: "Sul tema della sicurezza stradale tra noi giovani se ne parla spesso, quando usciamo cerchiamo di essere razionali, se c'è qualcuno che guida gli ricordiamo di non eccedere". Milena Marangoni del 'Bachelet' ricorda anche un incidente successo alla zia, senza gravi conseguenze, aggiungendo: "Quando ci si mette alla guida, secondo me, bisogna sempre essere vigili e tranquilli. Ci vuole anche rispetto e maggiore responsabilità al volante, anche per non arrecare incidenti che coinvolga altre persone.

I protagonisti, le testimonianze: Al volante sempre attenti . Serve grande consapevolezza.

I protagonisti, le testimonianze: "Al volante sempre attenti . Serve grande consapevolezza"

