I ProPal contestano Tajani | cosa è successo

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato al centro di una contestazione alunni all’Università degli Studi di Brescia, orchestrata dal movimento "ProPal". Questa protesta fa eco a un clima di crescente discontento giovanile verso le politiche governative. La lettera consegnata al rettore sottolinea l'importanza di ascoltare le nuove generazioni, testimoni di un'epoca che chiede risposte concrete su temi cruciali come clima e giustizia sociale. La voce dei giovani è più forte che mai!

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato contestato all'Università degli Studi di Brescia dagli studenti "ProPal" che hanno anche consegnato una lettera di protesta al rettore.

