Venerdì 30 maggio si illumina di calcio con la finale della Coppa d'Arabia e match avvincenti in Turchia, Norvegia e Svezia. Il Galatasaray, fresco campione di Turchia per il secondo anno consecutivo, è pronto a sfidare ogni limite, dimostrando che la fame di vittoria non ha fine. Riuscirà a mantenere questo ritmo travolgente? La tensione cresce e i tifosi sono in attesa di emozioni indimenticabili!

I pronostici di venerdì 30 maggio, c’è la finale di Coppa d’Arabia e si gioca pure in Turchia, Norvegia e Svezia Nello scorso weekend il Galatasaray ha dimostrato di non essere affatto sazio. Sebbene i giallorossi abbiano vinto il titolo con due turni d’anticipo, laureandosi campioni di Turchia per il secondo anno di fila, non sembrano voler sollevare il piede dall’acceleratore. Sabato è arrivato l’ennesimo successo, il ventinovesimo in 35 giornate, in casa del Goztepe. Per Osimhen e compagni è stata la decima vittoria di fila tra campionato e coppa nazionale, anch’essa sollevata lo scorso 14 maggio nella finalissima con il Trabzonspor. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 30 maggio: Coppa d’Arabia, Super Lig e altri campionati

