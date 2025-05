I principali cantieri stradali in programma da martedì 3 giugno

A partire da martedì 3 giugno, Bologna si prepara a una serie di lavori stradali che potrebbero influenzare il quotidiano di molti cittadini. Con la chiusura del tratto A13 tra il bivio A14 e Bologna Arcoveggio, è il momento ideale per riflettere su come l'urbanizzazione e la manutenzione delle infrastrutture siano cruciali per la qualità della vita. Rimanete aggiornati e pianificate i vostri spostamenti: un piccolo imprevisto potrebbe farvi perdere tempo prezioso!

Ecco i principali lavori stradali in corso a Bologna da martedì 3 giugno. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. Lavori su asse Tangenziale-autostradale di Bologna A13 Bologna-Padova resterà chiuso il tratto tra il bivio con l'A14 e Bologna Arcoveggio.

