I Primi Quindici | con il made in Sicily in viaggio tra sapori storie e talenti che valorizzano l' Isola

Il 29 maggio, Porto Costanza a Palermo ha accolto un evento che celebra il "Made in Sicily" e i suoi molteplici talenti. Un viaggio tra sapori e storie che si intrecciano con l'arte culinaria siciliana, in un contesto che valorizza l'isola nel panorama internazionale. Questo evento non è solo un momento di promozione, ma anche un'opportunità per costruire connessioni e raccontare le eccellenze siciliane al mondo. Non perdere l'occasione di scoprire il meglio della Sicilia

Il 29 maggio a Porto Costanza al Molo Trapezoidale di Palermo si è svolto il momento culminante di un’intensa campagna di promozione internazionale, focalizzata in particolare su Germania e Olanda, che ha visto la realizzazione di incontri conviviali con operatori del settore, attivitĂ . 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "I Primi Quindici": con il made in Sicily in viaggio tra sapori, storie e talenti che valorizzano l'Isola

Cerca Video su questo argomento: Primi Quindici Made Sicily Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

I Primi Quindici: con il made in Sicily in viaggio tra sapori, storie e talenti che valorizzano l'Isola; Bi.Vi.Si.: biodiversitĂ viticola siciliana protagonista a Palermo con la V Giornata di Campagna; “What are you running from?” è il nuovo singolo di Buonarroti; “Nomad Music Festival” a Palermo dal 13 giugno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

I giganti del fatturato: prima azienda tutta made in Sicily nella classifica è Fratelli Arena

Scrive vivienna.it: La prima azienda tutta made in Sicily nella classifica è Fratelli Arena, che da Valguarnera (Enna) con il marchio Decò ha conquistato una posizione di leadership nei supermercati: si piazza ...

Gustoso, una rete di imprese per portare il Made in Sicily negli Stati Uniti

Segnala economyup.it: È la prima volta che succede ed è il segnale di come la rete di imprese possa essere un modello prezioso per lo sviluppo del made in Italy sui mercati internazonali. “Con Gustoso le aziende coinvolte ...