Il successo di "I Peccatori" ha aperto le porte a un nuovo universo horror, con vampiri che non smettono di affascinare il pubblico. Ryan Coogler punta a espandere questo mondo oscuro con un sequel già in cantiere, promettendo nuove avventure e colpi di scena. Stai pronto: il trend del neo-horror è appena iniziato e i vampiri stanno tornando protagonisti! Resta sintonizzato per scoprire cosa ci riserva questo incubo in divenire.

Secondo alcuni recenti rumor, sarebbe già in via di sviluppo il sequel della pellicola con Michael B. Jordan dopo il successo al box-office Ryan Coogler ha sempre concepito il suo I Peccatori come l'inizio di qualcosa di più vasto. Quando la Warner Bros. ha acquistato il film per la prima volta, l'Hollywood Reporter ha riferito che il film era stato presentato con un "potenziale di franchising". Ora, dopo aver incassato quasi 270 milioni di dollari in patria, quel potenziale potrebbe essere diventato realtà. Un nuovo elenco pubblicato da Production Weekly elenca I Peccatori 2 come "in fase di sviluppo", con Coogler che dovrebbe tornare alla regia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Peccatori: già in sviluppo il sequel dell'horror con vampiri di Ryan Coogler?

