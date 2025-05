I Peccatori 2 | il sequel è già in lavorazione? Chi se ne occupa?

I Peccatori di Ryan Coogler con Michael B. Jordan, in originale Sinners, si è rivelato un incasso discreto nel mondo ma spettacolare negli USA, tanto che il sito Production Weekly rivela l'avvio di un suo sequel. Ma chi ci lavorerà?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - I Peccatori 2: il sequel è già in lavorazione? Chi se ne occupa?

I Peccatori: già in sviluppo il sequel dell'horror con vampiri di Ryan Coogler?

Il successo di "I Peccatori" ha aperto le porte a un nuovo universo horror, con vampiri che non smettono di affascinare il pubblico.

