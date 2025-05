I parlamentari Ue sul caso Paragon | È uno scandalo europeo ci sono molti altri giornalisti spiati

Il caso Paragon svela un drammatico intreccio tra libertà di stampa e sorveglianza indiscriminata. Mentre i parlamentari europei si mobilitano per chiarire la vicenda, emerge un trend inquietante: non solo in Italia, ma in tutta Europa i giornalisti diventano bersagli di tecniche invasive. Come sottolinea Sandro Ruotolo, è un allerta per la democrazia europea. È ora di rispondere a questa crisi della trasparenza!

Un gruppo di europarlamentari è venuto in Italia per approfondire il caso Paragon: hanno ascoltato i due giornalisti di Fanpage colpiti dallo spyware Graphite, ma anche il direttore del Dis - che coordina i servizi segreti -, politici e Ong. "È uno scandalo europeo, non italiano", ha detto l'eurodeputato del Pd Sandro Ruotolo a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Paragon, Mediterranea: “Noi spiati dai servizi dal 2019. Abbiamo le prove”

Dal 2019, i membri del caso Paragon Mediterranea sostengono di essere spiati dai servizi segreti, con prove comprovate.

Cerca Video su questo argomento: Parlamentari Ue Caso Paragon Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Missione dei Socialisti europei a Roma sul caso spyware Paragon; La destra dice no alle sanzioni contro Israele: bocciata in Aula la mozione dell’opposizione; Il Consiglio d'Europa rilancia le accuse di razzismo alla Polizia italiana, Meloni: Parole vergognose; L’insopportabile ipocrisia del governo Meloni su Gaza e sui veri piani di Netanyahu. 🔗Se ne parla anche su altri siti

I parlamentari Ue sul caso Paragon: “È uno scandalo europeo, ci sono molti altri giornalisti spiati”

Segnala fanpage.it: Un gruppo di europarlamentari è venuto in Italia per approfondire il caso Paragon: hanno ascoltato i due giornalisti di Fanpage colpiti dallo spyware ...

Caso Paragon, Fratoianni a Wired: “Spiato anche io assieme ad altri parlamentari?”

Si legge su wired.it: Segreto di Stato. Il governo Meloni non vuole rispondere alle interrogazioni parlamentari sul caso Paragon, la spy story che coinvolge diversi attivisti delle ong tra cui il capo missione di ...

Caso Paragon, il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato al Parlamento Ue: la conferenza stampa a Strasburgo

Da fanpage.it: La conferenza stampa del direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato al Parlamento Europeo sul caso Paragon insieme a Luca Casarini della Ong Mediterranea Saving Humans è terminata: organizzata ...