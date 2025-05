I parlamentari Ue sul caso Paragon | “È uno scandalo europeo ci sono molti altri giornalisti spiati”

Il caso Paragon scuote l'Europa: non si tratta solo di un problema italiano, ma di una questione che tocca i diritti fondamentali di tutti i cittadini. Gli europarlamentari, ascoltando i giornalisti colpiti dallo spyware Graphite, gettano luce su un fenomeno allarmante. Questo è un momento cruciale per la libertà di stampa in tutta Europa: è tempo di agire. La trasparenza e la protezione dei giornalisti devono diventare priorità assolute!

Un gruppo di europarlamentari è venuto in Italia per approfondire il caso Paragon: hanno ascoltato i due giornalisti di Fanpage colpiti dallo spyware Graphite, ma anche il direttore del Dis - che coordina i servizi segreti -, politici e Ong. "È uno scandalo europeo, non italiano", ha detto l'eurodeputato del Pd Sandro Ruotolo a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - I parlamentari Ue sul caso Paragon: “È uno scandalo europeo, ci sono molti altri giornalisti spiati”

Caso Paragon, Mediterranea: “Noi spiati dai servizi dal 2019. Abbiamo le prove”

Dal 2019, i membri del caso Paragon Mediterranea sostengono di essere spiati dai servizi segreti, con prove comprovate.

