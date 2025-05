I negoziati di Istanbul alla prova | speranze statunitensi e accuse di sabotaggio

I negoziati di Istanbul si preparano a una nuova fase cruciale nel conflitto russo-ucraino, mentre la Casa Bianca nutre speranze di pace. Ma le tensioni aumentano con accuse di sabotaggio che mettono in discussione l'affidabilità dei dialoghi. Questo secondo round potrebbe segnare un cambio di passo in un contesto globale sempre più instabile, dove il futuro della diplomazia è appeso a un filo. Riusciranno i leader a trovare un terreno comune?

Washington, Kyiv, Istanbul – La Casa Bianca guarda con cauto ottimismo al secondo round di colloqui russo-ucraini previsto a Istanbul il 2 giugno, convinta che «il tavolo delle trattative debba sostituire il campo di battaglia». Lo ha ribadito la portavoce Karoline Leavitt, sottolineando che gli Stati Uniti non manderanno alcuna delegazione ma «sperano di vedere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - I negoziati di Istanbul alla prova: speranze statunitensi e accuse di sabotaggio

Istanbul, Putin non sarĂ presente ai negoziati: Medinsky guiderĂ delegazione russa

Vladimir Putin non parteciperĂ ai negoziati con l'Ucraina a Istanbul. Il Cremlino ha confermato che la delegazione russa sarĂ guidata da Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura.

Cerca Video su questo argomento: Negoziati Istanbul Prova Speranze Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina: Turchia, speranze per negoziati, passo importante verso pace

Come scrive msn.com: Personalmente, credo che abbiamo sufficienti motivi per nutrire speranze riguardo ai negoziati”. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, prima dell’inizio a Istanbul del ...

Putin e i negoziati a Istanbul, a Mosca esultano sia moderati che falchi: «Ora i filonazisti cedano le quattro regioni»

Riporta msn.com: Più moderate le reazioni ufficiali all'incontro di Istanbul. Kosachev: «È comunque un inizio. Sarebbe stato ingenuo aspettarsi di più dopo una pausa di quasi tre anni» ...

Bozze di pace e “Istanbul 2”, l’ultima carta di Erdogan per tenere vivi i negoziati

Da repubblica.it: Missione diplomatica turca nei due paesi in guerra: consegneranno le proposte di tregua. Poi il lavoro per un vertice prima del G7 ...