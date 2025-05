I look di maggio cos’hanno indossato le star?

Maggio ha portato un'esplosione di stile sul red carpet! Le star, sempre pronte a sorprendere, hanno osato con outfit audaci e creativi, riflettendo un trend in crescita: l'auto-espressione attraverso la moda. Ogni look racconta una storia, trasformando eventi di gala in veri e propri spettacoli di personalità. Curiosi di scoprire quali pezzi hanno rubato la scena? Lasciatevi ispirare dai loro scelte audaci e originali!

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo maggio? Star in costume . Elisabetta Canalis L’estate si avvicina e le star anticipano i tempi sfoggiando lo swimwear. In posa nel suo appartamento, Alessia Marcuzzi ha infiammato i social con un modello Calzedonia: il bikini si distingue per l’effetto di sovrapposizione, un gioco di bianco e nero chic e malizioso. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - I look di maggio, cos’hanno indossato le star?

Doctor aphra il primo personaggio queer di star wars e l’impatto sulla saga

Doctor Aphra, il primo personaggio queer di Star Wars, rappresenta una svolta importante nella saga, contribuendo a una maggiore diversità e inclusività.

Concerto del Primo Maggio, cosa è successo

Lo riporta dilei.it: Sul palco, Noemi ed Ermal Meta hanno presentato gli ospiti ... di festa e rivendicazione dei diritti: ecco cosa è successo. Il Concerto del Primo Maggio è iniziato con una diretta su RaiPlay ...

Primo maggio, come lo hanno trascorso i vip: Ilary Blasi griglia con l'albero di Natale, Chiara Ferragni "zia" e Belen Rodriguez in bicicletta

Riporta leggo.it: Come hanno trascorso la festa del Primo maggio i vip? A giudicare dalle foto e della storie che hanno pubblicato sui social in molti hanno optato per una giornata tranquilla all'insegna del relax ...

Primo maggio, come lo hanno trascorso i vip: Ilary Blasi griglia con l'albero di Natale, Chiara Ferragni "zia" e Belen Rodriguez in bicicletta

Segnala ilmattino.it: Il primo maggio, per Ilary Blasi significa amici, famiglia e compagnia e, infatti, la conduttrice di The Couple ha riunito a casa sua a Roma tutte le persone a lei più care e ha organizzato una ...