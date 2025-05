I Linkin Park in concerto a Milano Orari e biglietti

I Linkin Park tornano in Italia il 24 giugno per un concerto imperdibile agli I-Days di Milano! Preceduti da artisti come SpiritBox e JpegMafia, porteranno sul palco il loro sound che ha rivoluzionato il rock. Non perdere l'occasione di rivivere un'epoca musicale che continua a influenzare generazioni. Scopri gli orari e assicurati il tuo biglietto: l'energia della band ti lascerà senza fiato!

Martedì 24 giugno sul palco degli I-Days arrivano i Linkin Park, che verranno preceduti dai brani Heavy Metal degli SpiritBox, dalle canzoni del rapper statunitense JpegMafia e dal gruppo Jimmy Eat World. Il concerto ll ritorno in Italia della band che ha plasmato il rock negli ultimi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - I Linkin Park in concerto a Milano. Orari e biglietti

ll ritorno in Italia della band che ha plasmato il rock negli ultimi trent'anni sarà agli I-Days Milano 2025: prima di loro sul palco a scaldare il pubblio sarà la band heavy metal canadese Spiritbox

Gli I-DAYS Milano 2025 scaldano i motori: al via il 2 giugno con Justin Timberlake. Chiusura prevista per il 27 agosto con Post Malone

Segnala mam-e.it: Anche quest’anno ci penseranno gli I-Days Milano 2025 ad infiammare l’estate milanese. Partenza prevista per il 2 giugno con Justin ...

Linkin Park a Milano nel 2025: data, luogo e prezzi dei biglietti per il concerto agli I-Days

L'appuntamento con il concerto dei Linkin Park a Milano è fissato per martedì 24 giugno 2025 sul palco dell'Ippodromo La Maura (ingresso da via Ippodromo e dal Parco di Trenno).