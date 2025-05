I ladri prendono di mira il poliambulatorio di Siziano | magro bottino ma i danni sono ingenti

Un episodio inquietante scuote Siziano: i ladri hanno colpito il poliambulatorio I-Medical center, lasciando dietro di sé danni ingenti per un bottino del tutto deludente. Questo furto non è solo un attacco alla struttura sanitaria, ma un segnale preoccupante di un trend crescente di criminalità nei quartieri periferici. La sicurezza delle nostre comunità è in gioco: quanto siamo pronti a proteggere ciò che ci cura?

Siziano (Pavia), 30 maggio 2025 – Un danno ingente per un magro bottino. È quello che hanno provocato nella notte appena trascorsa i ladri che hanno preso di mira il “I-Medical center” di via Santa Teresa, alla periferia del centro abitato, nei pressi della zona industriale. Dopo aver spaccato una delle vetrate del poliambulatorio che si trova sotto un palazzo di quattro piani, vicino a via Circonvallazione che corre accanto ai campi, i soliti ignoti sono entrati nella struttura in cui vengono effettuati accertamenti e diverse prestazioni in campo medico e hanno forzato due cassettine metalliche di quelle che vengono utilizzate per riporre il denaro da trasportare agevolmente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I ladri prendono di mira il poliambulatorio di Siziano: magro bottino, ma i danni sono ingenti

