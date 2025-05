I Griffin ? Di notte fanno meglio dei talk

I Griffin, con il loro humor irriverente e le situazioni surreali, conquistano il prime time notturno, superando i talk show. In un'epoca in cui la nostalgia per l'infanzia è un trend sempre più forte, questa serie dimostra che ridere insieme è la migliore terapia. La rubrica "Tele...raccomando" di Klaus Davi vi guiderà alla riscoperta di un classico senza tempo: chi ha detto che crescere sia l’unica opzione?

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( I Griffin ) È proprio vero che di notte si torna bambini. O forse ci si accorge di non essere cresciuti abbastanza. La serie animata I Griffin, dissacrante rappresentazione della famiglia americana creata alla fine degli anni ’90 e trasmessa per la prima volta in Italia nel novembre 2000, martedì su Italia 1, dall’1:20 alle 2:15, sfruttando il sempre ottimo traino de Le Iene, nei due episodi in onda ha tenuto una media di circa 450mila spettatori col 14% di share e picchi vicini alle 500mila teste col 14. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I "Griffin"? Di notte fanno meglio dei talk

