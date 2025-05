I genitori e l’educazione ai sentimenti

In un'epoca in cui il benessere emotivo è sempre più al centro del dibattito, l'educazione ai sentimenti in famiglia diventa cruciale. I genitori hanno il potere di plasmare futuri adulti resilienti, capaci di affrontare le sfide quotidiane senza cedere a emozioni negative. Insegnare ai bambini a gestire le delusioni non è solo un atto d'amore, ma un investimento sul loro futuro. Non sottovalutiamo il valore di una comunicazione aperta e sincera!

È in famiglia, nei primi anni di vita, che i bambini imparano a tollerare le depressioni suscitate dalle contrarietà dell'esistenza senza farsi travolgere dai risentimenti e dalla rabbia, essendo in grado di elaborare mentalmente queste esperienze.

Andreoli sul bullismo: ‘Non è colpa di genitori e prof, serve educazione emotiva’

Al Salone del Libro di Torino, lo psichiatra Vittorino Andreoli affronta il tema del bullismo, sfatando il mito della colpa attribuita a genitori e insegnanti.

