I gatti invisibili del litorale pisano | una storia che si ripete

I gatti invisibili del litorale pisano tornano a far sentire la loro voce. Con l'arrivo dell'estate, le volontarie segnalano un triste fenomeno: l'abbandono di cuccioli lungo il lungomare. Questo problema non è solo locale; rappresenta un trend allarmante che affligge molte coste italiane. Ogni anno, migliaia di felini restano invisibili e vulnerabili. Scopri come puoi fare la differenza e dare una speranza a questi piccoli amici a quattro zampe.

Pisa, 30 maggio 2025 - Le volontarie della colonia felina del litorale pisano mandano un comunicato per segnalare le difficoltà legate all'abbandono dei gatti sul lungomare, soprattutto durante l'estate. «Sul litorale di Pisa, da anni, si susseguono segnalazioni. Sempre le stesse, sempre con lo stesso dolore sullo sfondo: gattini nei bagni, cucciolate improvvise, randagi affamati che appaiono con la bella stagione e spariscono con l’inverno. È un copione che si ripete. Da sempre. Chi conosce la gestione delle colonie feline a Pisa sa che esiste una procedura chiara: le aggregazioni di gatti devono essere riconosciute ufficialmente, avere un referente, e quindi poter contare su tutela, alimentazione e monitoraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "I gatti invisibili del litorale pisano: una storia che si ripete"