I gatti hanno davvero paura dell’acqua?

I gatti, noti per la loro indole misteriosa, non sono tutti uguali: mentre molti evitano l'acqua come la peste, alcune razze la adorano! Il Turco Van, il Maine Coon e il Bengala si lanciano in giochi acquatici, dimostrando che l'astinenza dall'acqua è solo un mito. Scopri perché questi felini potrebbero essere i veri innovatori del mondo animale. Chi avrebbe mai detto che un gatto potesse essere un amante dell'acqua?

Non tutti i gatti temono l’acqua: la diffidenza ha origini evolutive, ma alcune razze come il Turco Van, il Maine Coon e il Bengala mostrano un vero piacere nel giocarci. I gatti sanno nuotare e, in certi casi, l’acqua diventa un alleato di gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - I gatti hanno davvero paura dell’acqua?

Infortunio Gatti, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore: novità a tre giorni da Juve Udinese. Cosa filtra

Infortunio Gatti: gli ultimi aggiornamenti sullo stato del difensore bianconero a pochi giorni dalla partita contro l'Udinese.

