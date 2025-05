I Flaminio in concerto a Mattinata

Il 21 giugno, i Flaminio infiammeranno il Gargara Fest di Mattinata! Con le loro radici nel hip hop romano, questo storico gruppo, nato come Flaminio Maphia, è pronto a riportare sul palco l'energia e la passione delle origini. In un'epoca in cui il rap sta riscoprendo la sua essenza più autentica, non perdere l'occasione di vivere un concerto che promette di essere un vero viaggio nei suoni e nelle storie della cultura urbana. Preparati a ballare!

