I finanziamenti della Regione ai comuni viterbesi per realizzare parcheggi urbani

La Regione Lazio investe 8,7 milioni di euro per migliorare la mobilità nei comuni viterbesi! Questa iniziativa non solo risponde all'esigenza di parcheggi più efficienti, ma si inserisce nel trend più ampio di sostenibilità urbana. Mentre cresce l'attenzione per le città “green”, il potenziamento delle infrastrutture è cruciale. Un passo avanti verso spazi pubblici più fruibili e una viabilità meno congestionata. Resta sintonizzato per scoprire come cambierà il volto della tua città

Su proposta dell'assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera, la giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 8,7 milioni di euro per il triennio 20252027 da destinare ai Comuni del Lazio per la realizzazione e la riqualificazione di parcheggi pubblici.

Reti idriche e fognarie, Alaia: "Dai finanziamenti regionali risposta concreta ai Comuni, ora più efficienza"

La Regione Campania ha approvato finanziamenti regionali per interventi sulle reti idriche e fognarie comunali, offrendo una risposta concreta e duratura alle criticità di lunga data.

