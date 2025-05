I Fantastici Quattro | Gli Inizi svelato l’Universo in cui partirà la storia

I Fantastici Quattro: Gli Inizi ci catapulteranno in un universo tutto nuovo, un'opportunità imperdibile per esplorare le origini di questa Iconica Famiglia Marvel. Con una storia che si distacca dal canonico MCU, i fan sono ansiosi di scoprire come i loro poteri influenzeranno un multiverso già ricco di sorprese. Sarà il primo passo verso una nuova era cinematografica? Restate sintonizzati, perché l'avventura sta per cominciare!

Poiché non c’era stata alcuna menzione della Prima Famiglia Marvel nei quasi vent’anni di storia dell’ MCU, i fan hanno dato per scontato che I Fantastici Quattro: Gli Inizi dei Marvel Studios sarebbe stato ambientato in un universo alternativo, quando fu annunciato per la prima volta. Kevin Feige avrebbe poi confermato che Reed, Sue, Johnny e Ben sarebbero stati effettivamente introdotti in una parte diversa del Multiverso, e ora potremmo sapere esattamente da quale Terra proverranno. Secondo lo scooper MTTSH, First Steps “sarà ambientato nell’Universo 828”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Avengers: Doomsday, rumor svela i piani di Dottor Destino per gli Avengers, i Fantastici Quattro e gli X-Men

Una nuova intrigante indiscrezione su

