I Fantastici Quattro | Gli Inizi il primo sguardo a Franklin Richards grazie ai Toys

I Fantastici Quattro: Gli Inizi ci regalano un'anteprima emozionante con il piccolo Franklin Richards! Le nuove statue mostrano il futuro eroe accanto a Sua Madre, Sue Storm, ampliando l'universo Marvel. Questo sguardo al passato non è solo nostalgia: segna anche l'inizio di una nuova era per i supereroi e le loro famiglie. Unisciti al trend del ritorno dei valori famigliari nel cinema d'azione! Preparati a scoprire cosa significa davvero essere una famiglia di eroi!

Dopo che il trailer ufficiale ha svelato la gravidanza di Sue Storm in I Fantastici Quattro: Gli Inizi sappiamo che il film ci mostrerà anche il piccolo Franklin Richards. Oggi diamo un’occhiata ad alcune statue, nelle quali Franklin è raffigurato accanto a sua madre, la Donna Invisibile. In giro circolava una versione Funko Pop di Franklin, ma queste statue sono fedeli al film e indicano che alla fine della storia sarà almeno un bambino. In vista di Avengers: Doomsday, scommetteremmo che sarà ancora più grande. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Avengers: Doomsday, rumor svela i piani di Dottor Destino per gli Avengers, i Fantastici Quattro e gli X-Men

Una nuova intrigante indiscrezione su

