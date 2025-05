I fan delle toghe pro immigrazione si indignano se l’indagato è Casarini

Il dibattito sull'immigrazione si infiamma, con i sostenitori delle ONG che si schierano a difesa di Casarini. Ma perché l'indignazione è così selettiva? Mentre le ingerenze dei pm sollevano polemiche, le sentenze contro i trasferimenti di clandestini in Albania rimangono in secondo piano. In un'epoca in cui le questioni etiche e legali si intrecciano, è fondamentale interrogarsi su come la giustizia e la solidarietà possano convivere.

I giornali amici difendono il capo missione della Mare Jonio mandato a processo e parlano di ingerenze dei pm. Le sentenze che bocciavano i trasferimenti di clandestini in Albania, però, andavano rispettate. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I fan delle toghe pro immigrazione si indignano se l’indagato è Casarini

