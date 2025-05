I Dragons danno l’addio. San Vincenzo va avanti

Il sogno dei Dragons svanisce nella tensione della finale playoff, ma la vittoria del San Vincenzo è la prova che nel basket, nulla è scontato. Mentre i pratesi tornano a casa, il trionfo della squadra livornese riaccende il dibattito sull'importanza delle sorprese nel mondo sportivo. Un promemoria: nel gioco come nella vita, ogni partita può riservare colpi di scena inaspettati. Pronti a seguire il prossimo capitolo?

L'avventura è finita. I Dragons perdono anche gara-2 della finale playoff ed escono di scena, senza poter partecipare agli spareggi nazionali per la promozione in serie B interregionale. L'ottava classificata in regular season, il San Vincenzo, ha avuto la meglio sulla seconda, i pratesi appunto. Magie delle post-season del basket. I livornesi, però, in regular erano stati battuti due volte su due dalla squadra rossoblù. Peccato, dunque, per Banchelli e compagni a cui va comunque riconosciuto di aver giocato un'ottima stagione, nonostante più di un incidente di percorso (su tutti, le dimissioni di Pinelli, l'addio a febbraio dell'esperto play Bruni e – perché no – un palazzetto che non è degno di questi campionati).