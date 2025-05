I diritti degli animali | Sono esseri senzienti In cella chi li maltratta

Finalmente un passo avanti per i diritti degli animali! L'approvazione della legge Brambilla segna un cambio di paradigma: gli animali non sono più solo oggetti, ma esseri senzienti con diritti. Questo traguardo, frutto di oltre due decenni di impegno, rispecchia una crescente sensibilità verso il benessere animale nella nostra società. Un momento storico che ci invita a riflettere su come trattiamo le creature che condividono il nostro pianeta. Unisciti al cambiamento!

Onorevole Michela Vittoria Brambilla (Noi Moderati), la legge che porta il suo nome sui reati contro gli animali è stata approvata ieri definitivamente dal Senato. Che cosa significa che gli animali adesso saranno direttamente portatori di diritti? "Si tratta di una battaglia che porto avanti da 21 anni ed è un cambio radicale di prospettiva, visto che prima questi reati si definivano “delitti contro il sentimento degli animali“, e ciò significava che si puniva la persona che faceva del male a un animale in ragione del danno che creava al proprietario. Ora si definiscono “delitti contro gli animali“, quindi li consideriamo finalmente esseri senzienti e portatori di diritti, così come la riforma della Costituzione all’articolo 9 ha riconosciuto l’importanza della tutela dell’ambiente e degli animali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I diritti degli animali: "Sono esseri senzienti. In cella chi li maltratta"

A Vasto Marina l’iniziativa della Cgil e degli Amici di Zampa per i diritti degli animali e la partecipazione al referendum

Sabato 17 maggio, a Vasto Marina, si terrà un incontro dedicato ai diritti degli animali e alla partecipazione civica, organizzato dalla Cgil di Chieti e dagli Amici di Zampa.

Cerca Video su questo argomento: Diritti Animali Sono Esseri Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

I diritti degli animali: Sono esseri senzienti. In cella chi li maltratta; Approvato il nuovo regolamento per i diritti animali – Comune di Verona; Dal patentino per i proprietari di cani pericolosi alla stretta sulle sanzioni: Verona approva il nuovo Regolamento per i diritti animali; Approvato a Verona il nuovo regolamento per i diritti animali. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

I diritti degli animali: "Sono esseri senzienti. In cella chi li maltratta"

quotidiano.net scrive: Approvata in Senato la legge proposta da Michela Vittoria Brambilla. La deputata di Noi Moderati: "Basta cani alla catena, era una barbarie. Dopo oltre vent’anni di battaglie, un cambio radicale di pr ...

Animali «esseri senzienti», tutela penale più forte

Come scrive ilsole24ore.com: Al Senato sì definitivo alla legge di riforma: il centro non è più l’uomo. Carcere e misure pecuniarie contro uccisioni, abbandoni e maltrattamenti ...

Ecco la prima legge italiana che riconosce i diritti degli animali

Come scrive lifegate.it: Adesso la legge italiana tutela veramente gli animali dai maltrattamenti: la nuova legge li considera soggetti titolari diritto.