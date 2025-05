I dazi i giudici la paura dei mercati | cosa c’è dietro la strategia del Taco di Donald Trump

I dazi di Trump tornano a far discutere, e la Corte d’Appello ha dato una boccata d’ossigeno ai mercati, ma la tensione resta alta. Dietro questa strategia si cela un gioco di potere e paura che potrebbe influenzare le dinamiche economiche globali. In un clima di incertezze, quale sarà l’impatto reale sui consumatori? Un aspetto da non sottovalutare mentre ci prepariamo a un possibile scontro finale in Supreme Court.

Per ora il pericolo è scongiurato. La Corte d’Appello ha annullato la decisione della Us Court of International Trade, che ieri aveva bloccato i dazi di Donald Trump bollandoli come illegali. Ma il contenzioso continuerà e la prossima udienza è prevista a giugno. Mentre molto probabilmente la decisione finale spetterà alla Corte Suprema, che ha sì sei giudici su nove di orientamento conservatore (e 3 nominati dallo stesso Trump), ma ha anche ben presente la differenza tra la storia degli Stati Uniti nel free trade e la tendenza (suicida?) all’autarchia dell’attuale presidente. Così come i mercati (e i giornali) cominciano a comprendere perché il soprannome “Taco” si adatta così bene a un tycoon che sembra sempre più indeciso di fronte alle pressioni dei mercati. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - I dazi, i giudici, la paura dei mercati: cosa c’è dietro la strategia del Taco di Donald Trump

Donald Trump critica la sentenza sui dazi: "Decisione politica e orribile"

Donald Trump torna alla carica, criticando la recente sentenza sui dazi che ha scatenato un acceso dibattito politico.

